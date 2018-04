Atletas de Mali lamentam eliminação na Copa Africana Os jogadores da seleção de Mali não esconderam a insatisfação após verem sua equipe eliminada da Copa Africana de Nações, nesta segunda-feira. Mesmo com vitória por 3 a 1 sobre Malavi, os malineses ficaram fora das quartas de final do torneio nos critérios de desempate - Angola e Argélia avançaram no Grupo A.