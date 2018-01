Atletas declaram apoio a Oswaldo Num movimento inédito no clube, os jogadores do São Paulo se mobilizaram em favor do técnico Oswaldo de Oliveira. Ao final da partida desta quarta-feira à noite, quando o tricolor bateu o Gama por 5 a 1, pela Copa do Brasil, todos os jogadores foram para a entrevista coletiva e hipotecaram apoio ao treinador. Oswaldo deixou o campo antes do final da partida, inconformado com as vaias da torcida. Ele teria chegado a pedir demissão, mas foi convencido pelos jogadores a continuar. A manifestação contou com a adesão do diretor de futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva. "Não é usual ver um grupo agir desta forma, tão valentemente em defesa de seu treinador," disse o dirigente à ESPN Brasil, logo após a partida. CONTRATAÇÃO - A diretoria do São Paulo pretende anunciar em breve mais duas contratações: o zagueiro Thiago, do Paulista de Jundiaí, e o volante Carlos Alberto, do Botafogo do Rio. Este último esteve praticamente negociado com o Corinthians, mas teria recebido uma proposta melhor do São Paulo.