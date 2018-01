Atletas desconhecem regras no futebol Parque Antártica, 2 de fevereiro, Campeonato Paulista. Falta contra o Palmeiras, a pouco mais de nove metros da área. Gílson Batata mantém o pé sobre a bola até o apito do árbitro, autorizando a cobrança. Aí ele sai da jogada. Émerson dá um toque para o lado e chuta. Marcos pára, incrédulo. A bola entra no canto esquerdo. É gol do União Barbarense, confirmado pelo juiz. Os jogadores do Palmeiras reclamam, não sabem que a regra mudou. Os cronistas esportivos se confundem. A maioria não sabe que a bola não precisa mais dar uma volta sobre si mesma para entrar em jogo. O assunto vira polêmica nos programas de tevê. Três semanas depois, o assunto parece esquecido. Leia mais no Jornal da Tarde