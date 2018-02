Atletas do Atlético-PR estão ansiosos Concentrados desde quinta-feira para jogo de domingo contra o Vasco, que pode garantir ao time o título de campeão brasileiro de 2004, os jogadores do Atlético-PR não escondem a ansiedade antes de entrar no campo do estádio de São Januário. "Estou há cinco semanas ansioso e esse dia não chega", brincou Washington, artilheiro do campeonato com 33 gols. "O importante é não deixar que a ansiedade atrapalhe." Apesar de ter sido artilheiro em todos os times pelos quais passou e de já ter vestido a camisa da seleção brasileira, Washington ainda não conquistou um titulo importante em sua carreira. "No currículo de um jogador é essencial. É o título de qual o jogador vai se orgulhar pelo resto da vida", disse o atacante de 29 anos. Outro que não esconde a ansiedade é o meia Fernandinho, que atuou na maioria das partidas como ala direito. "Não existe o ?já ganhou? em nosso vocabulário. Nós estamos cientes da dificuldades que vamos passar nestes dois últimos jogos", disse o jogador de 19 anos. O técnico Levir Culpi ainda não anunciou quem vai entrar no lugar do meia Jadson, suspenso, e quem sairá para o retorno de Fabiano. Em qualquer formação, Fernandinho será o ponto central para as armações das jogadas, seja pela lateral ou pelo meio-de-campo.