Atletas do Bota aprovam rodízio de Levir O técnico Levir Culpi vem realizando um rodízio entre os jogadores titulares do Botafogo. Sempre alternando zagueiros, meias e atacantes, o treinador vai testando as opções que tem à disposição para a fase decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Túlio, porém, é um dos poucos atletas que ainda não participaram do processo. "O rodízio é um dos principais responsáveis pela nossa boa campanha na competição, pois mantém todos os jogadores motivados", afirmou Túlio, aprovando os métodos de trabalho do treinador. "Ainda temos muito chão pela frente e o clube que tiver melhor elenco vai triunfar. É o caso do Botafogo." Túlio ressaltou que, em momento algum, a equipe caiu de produção por causa das mudanças.