Atletas do Bota se recusam a treinar Os jogadores do Botafogo se recusaram a treinar nesta terça-feira e distribuíram um comunicado à imprensa para justificar a atitude. Na nota, eles revelam que resolveram protestar ?tendo em vista o que nos foi prometido pelo Bebeto de Freitas (diretor-executivo do clube), de que o pagamento dos salários seria efetuado todo dia 10 de cada mês?. Como o dia 10 de fevereiro caiu no carnaval, o pagamento foi repassado para dia 18, o que acabou não acontecendo. Por isso, os atletas decidiram fazer esse ?alerta? à diretoria, garantindo que voltam ao trabalho amanhã, já que a equipe enfrenta o Alegrense-ES quinta-feira, no Rio, pela Copa do Brasil.