Atletas do CSKA Moscou são suspensos por um jogo

Ignashevich e Berezutsky deram positivo para um estimulante encontrado em remédios usados contra gripe em teste feito no empate por 3 a 3 entre CSKA Moscou e Manchester United. A UEFA disse que os jogadores não precisão ficar fora do próximo jogo do time russo na Liga dos Campeões da Europa.

"Como ambos jogadores foram provisoriamente suspensos, e, portanto, não jogaram a partida da Liga dos Campeões da Europa contra o Besiktas em 8 de dezembro, eles já cumpriram a suspensão", explicou a entidade, em comunicado oficial.

Assim, eles estão liberados para o primeiro jogo do CSKA Moscou nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, que será disputado em fevereiro. A legislação da Uefa, porém, permitia que os jogadores fossem suspensos por até um ano.

Os atletas têm permissão para usarem o remédio contra gripe que causou o teste positivo, mas, para isso, os médicos do clube precisam informar a Uefa. Os funcionários do CSKA Moscou, porém, não mencionaram o uso terapêutico na partida conta o Manchester United.