Atletas do Fla pedem apoio da torcida Para tentar aliviar a crise no clube, os jogadores do Flamengo entraram em campo, nesta quinta-feira, carregando uma faixa, de 15 metros de comprimento por 3 metros de largura, solicitando o apoio dos torcedores. O pedido, feito durante o treino, era simples: "À Nação e à torcida: precisamos de sua ajuda. Confiem na nossa equipe". A boa notícia para os jogadores foi a de que a diretoria do Flamengo assegurou que irá pagar nesta sexta-feira os salários referentes ao mês de agosto. A iniciativa é para evitar que os atletas possam recorrer à Justiça e serem beneficiados com a suspensão do vínculo com o clube, caso os vencimentos sofram um atraso superior a três meses. Os direitos de imagem, no entanto, permaneceram sem previsão de acerto. Durante o treinamento, o técnico Andrade resolveu as duas últimas dúvidas na escalação do time para o confronto contra o Guarani, no sábado. Athirson e Júnior são os novos titulares e atuarão nos lugares de Roger e Jônatas, respectivamente.