Atletas do Palmeiras lamentam pontos perdidos em casa Como é de praxe, os jogadores do Palmeiras começaram a apontar as causas da eliminação no Campeonato Paulista logo após a vitória sobre o São Bento por 3 a 0, em Sorocaba. Para os palmeirenses, a queda no Estadual aconteceu principalmente devido aos tropeços no Palestra Itália e no Pacaembu, quando foi mandante diante do Bragantino. Ao todo, 13 pontos disputados foram desperdiçados. Diante da sua torcida, o Palmeiras perdeu uma vez (2 a 1 para o Noroeste) e empatou outros cinco confrontos - Grêmio Barueri (1 a 1), Santos (3 a 3), Bragantino (1 a 1), Rio Claro (1 a 1) e Guaratinguetá (2 a 2). "Não perdemos a classificação hoje [quarta-feira]. Que isso sirva de lição para os próximos campeonatos. O Caio Júnior conseguiu montar um time forte para o Brasileiro", disse o atacante Osmar, que marcou duas vezes no último jogo da fase classificatória no Estadual. "Pagamos o preço pelos nossos erros. Se tivéssemos ganho o jogo no último fim de semana [contra o Guaratinguetá] estaríamos classificados e não teríamos que ficar preocupados com os demais resultados", acrescentou o zagueiro Dininho, lembrando os jogos do Bragantino, que venceu o Grêmio Barueri e avançou às semifinais, e do Paulista, que perdeu para o Rio Claro por 3 a 2. "Perdemos a classificação desde o início do torneio e não apenas nesse jogo. Deixamos de ganhar alguns pontos importantes em casa", reforçou o goleiro Diego Cavalieri. "Nossa equipe vinha numa crescente na competição. Mas agora o jeito é continuar trabalhando para o Brasileirão. Com mais tempo de trabalho, acredito que temos chances de brigar pelo título." O treinador Caio Júnior também não mudou a linha do discurso. ?Até o último momento poderíamos ter nos classificado, mas não deu. Se for lembrar jogo por jogo, posso citar até mesmo contra o Bragantino [no Pacaembu] quando tivemos três pênaltis a nosso favor", disse o comandante palmeirense, reclamando da arbitragem de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. "O importante é que o trabalho vai dar lucro, vai aparecer.?