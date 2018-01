Atletas do Palmeiras visitam Centro de Excelência; veja o vídeo

O Palmeiras divulgou nesta quarta-feira imagens do Centro de Excelência, prédio localizado dentro da Academia de Futebol e que vai reunir uma sala de musculação ampliada e modernizada, piscina, quartos, auditório, refeitório, minicinema e um completo salão de jogos, com direito a mesa de pôquer. O prédio deverá ser inaugurado ainda neste ano, ainda sem data definida, e será utilizado pelo time na pré-temporada de 2017. Os jogadores poderão usufruir também de novos departamentos médico e de fisiologia, com piscina para trabalhos regenerativos.

"Esse é o maior legado que a administração Paulo Nobre está fazendo pelo Palmeiras. Não tenho dúvida de que isso aqui vai nos ajudar mais ainda a fazer o Palmeiras cada vez melhor, maior, com mais possibilidade de título", disse o diretor de futebol, Alexandre Mattos no vídeo divulgado pelo clube. "O Palmeiras não deve nada a ninguém com essa estrutura", completou o dirigente.

O vídeo acompanha o primeiro contato dos jogadores com as novas instalações em um tour conduzido pelos responsáveis pelo projeto. Os atletas mostraram entusiasmo com as novas instalações. "Vou sair do aluguel e vou morar aqui", brincou o lateral Fabrício. "Dá para jogar até videogame", completou o goleiro Jaílson.