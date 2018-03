Atletas do Paulista recebidos como heróis Os jogadores do Paulista, que retornaram para a cidade na noite deste domingo, foram recebidos como heróis nas avenidas Jundiaí e Nove de Julho. Na concentração dos torcedores em frente do shopping Paineiras Center, a Secretaria dos Transportes da cidade teve bloquear alguns trechos, para a comemoração do vice-campeonato. Torcedores que acompanharam a partida em São Paulo, no Pacaembu, chegaram atrás do ônibus dos jogadores, com muita buzina e rojões. O torcedor Antônio Moreira, comentou que valeu a pena ter chegado à final, na frente de São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras. Alguns dos jogadores, porém, não participaram da comemoração na avenida, porque teriam de ir a programas de tevês. No grupo de torcedores havia até um, Douglas, que tinha feito promessa de voltar a pé da Capital, caso o time fosse campeão. De acordo com a Polícia Militar pelo menos 5 mil pessoas estavam na avenida Nove de Julho.