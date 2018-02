Atletas do River podem ser processados O River Plate perdeu quinta-feira para o rival Boca Juniors por 1 a 0, no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América, teve dois titulares expulsos (Gallardo e Garcé) e ainda corre o risco de ter todos os seus jogadores processados pelo Ministério Público por causa do mau comportamento que tiveram na chegada ao estádio La Bombonera. O promotor Daniel Pavlovski fez uma vistoria no ônibus que levou a delegação do River, apreendeu rojões e fogos de artifício e anotou os nomes e números dos documentos de todas as pessoas que estavam no veículo. Ele pretende abrir dois processos contra os jogadores: um por uso indevido de fogos de artifício e outro por incitação à violência. Os jogadores do River chegaram ao estádio cantando para provocar os torcedores do Boca e ainda lançaram um sinalizador que soltava fumaça vermelha e branca, as cores do clube. Quando desceram do ônibus, alguns atletas levaram as mãos ao nariz para simular que estavam incomodados com o mau cheiro - os torcedores do River se referem aos do Boca como "bosteros". Para completar, quebraram um vidro do ônibus para tentar incriminar a torcida do Boca. O motorista do veículo informou ao promotor que o vidro foi quebrado por alguém da delegação antes da chegada ao La Bombonera. A chegada provocativa da delegação contribuiu para exaltar ainda mais os ânimos para o clássico, que teve três expulsões, uma briga generalizada que durou oito minutos e muitas entradas duras. Para o jogo de volta, que será quinta-feira no Monumental de Nuñez e com entrada permitida apenas para os torcedores do River, o esquema de segurança será reforçado. O meia Gallardo, principal personagem das cenas de pancadaria, corre o risco de receber uma suspensão pesada.