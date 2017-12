Atletas do San Lorenzo são liberados Diante da crise social na Argentina e do adiamento da final da Copa Mercosul, marcada para esta quarta-feira, contra o Flamengo, os dirigentes do San Lorenzo decidiram deixar os jogadores da equipe irem para suas casas. ?Devemos ser sinceros e entender que existem coisas muito mais importantes que uma partida de futebol?, disse o auxiliar-técnico do time argentino, Rubén Cousillas, ao explicar porque os atletas foram liberados da concentração. Essa medida da diretoria do San Lorenzo praticamente inviabiliza a realização do jogo nesta quinta-feira, como chegou a ser cogitado. ?É dífícil que a partida seja disputada amanhã?, admitiu Cousillas. A delegação do Flamengo ainda está concentrada num hotel em Buenos Aires, esperando uma decisão sobre a final da Mercosul, que sairá apenas nesta quinta-feira.