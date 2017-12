Santistas admitem que ainda buscam forma física ideal

Neste sábado, o Santos iniciou sua caminhada no Campeonato Paulista de 2016 e acabou surpreendido. Contra o São Bernardo, na Vila Belmiro, o Alvinegro viu o time rival sair na frente nos primeiros minutos da partida e só conseguiu reagir na segunda etapa, com um gol de Gabriel. Os jogadores santistas reconheceram que o desempenho não foi o ideal, mas projetam uma melhora com a sequência de jogos.

"Não era o que nós queríamos. Começo de campeonato é sempre difícil, não dá para esperar espetáculo. Agora é descansar e corrigir os erros durante a semana", afirmou Gabriel na saída do gramado. Ele foi autor do primeiro gol do Santos em jogos oficiais em 2016 após assistência de Lucas Lima.

Já o centroavante Ricardo Oliveira preferiu atribuir o mau resultado à falta da condição física ideal para alguns atletas.

"Cada um está buscando sua melhor forma física, que vai vir com a sequência de jogos. Encontramos uma equipe que veio para se defender e fez um gol muito cedo. Sabemos que não tivemos uma tarde feliz, não fizemos uma boa apresentação, mas faz parte", completou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O próximo compromisso do Santos será contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, nesta quarta-feira. Já o São Bernardo volta a campo na terça, para encarar o Oeste dentro de casa, no Estádio 1º de Maio.