Atletas do Santos vão ao julgamento no Rio O goleiro Fábio Costa e o meia Fabiano estarão nesta terça-feira no Rio de Janeiro, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), onde serão julgados, a partir das 16 horas, pelos incidentes no clássico contra o Corinthians, quarta-feira da semana passada. Os dois jogadores do Santos foram incluídos no artigo 310 (agressão) e poderão ser suspensos por até quatro jogos. "Não vou falar qual será minha estratégia", disse o advogado do Santos, Mário Melo, encarregado de defender os dois atletas. "Vou adotar uma tese para minimizar a pena", prosseguiu. Mário Melo vai levar os dois jogadores ao Rio para participarem do julgamento. "O Preto e o Reginaldo Araújo serão as testemunhas de defesa", informou o advogado. O julgamento será realizado com base em imagens da tevê. Para o árbitro Sálvio Espíndola nada aconteceu no Morumbi, ou quase nada. Ele escreveu no relatório do jogo que houve um "empurra-empurra" no clássico, desconsiderado a troca de pontapés de santistas e corintianos nos minutos finais da partida. Mas as câmeras flagraram o goleiro Fábio Costa atingindo o atacante Liedson, assim como a agressão de Doni a Fabiano, além da participação do corintiano Fábio Luciano em toda a confusão. Nesta segunda-feira, no desembarque do Santos depois da derrota para o Vitória, em Salvador, Fábio Costa, mais uma vez, não comentou a confusão do clássico. Fez apenas um gesto com a mão para confirmar que permanece em silêncio sobre o assunto. Já Fabiano, ficou em São Paulo no dia de folga.