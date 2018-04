Atletas do São Paulo negam desinteresse contra Sport

Não foi preciso muito esforço para entender que a partida contra Sport, neste domingo, na Arena Pernambuco, não teria grande interesse para o São Paulo, especialmente após os donos da casa abrirem o marcador logo aos três minutos, com Joelinton. Assim, o jogo terminou mesmo 1 a 0, pela última rodada do Brasileirão.

Os jogadores do São Paulo, porém, negam que entraram em campo com a cabeça nas férias, embora admitam que não tinham muitos motivos para buscar o resultado com a determinação de outras partidas da competição - o time já estava garantido como vice-campeão brasileiro.

"É verdade que não tínhamos um objetivo maior no campeonato neste jogo, mas viemos para ganhar a partida. Infelizmente, tomamos um gol no começo e não conseguimos reagir", afirmou o atacante Ademilson, entrou durante a partida.

Sem aspirar a nada no campeonato, o técnico Muricy Ramalho aproveitou a partida para dar rodagem a alguns atletas - entre eles, o próprio Ademilson - e já pensar na montagem do elenco do ano que vem. O atacante é um dos mais cotados a deixar o Morumbi em 2015, mas mostrou otimismo com o futuro.

"O Muricy fez um time misto para ver alguns jogadores para o ano que vem, fazer as observações dele. Agora é ficar tranquilo e aproveitar as férias porque ano que vem tem mais", sintetizou Ademilson.