Atletas do São Paulo passam por mais exames nesta terça

Nesta terça-feira os jogadores do São Paulo voltaram a passar por exames médicos. Um grupo de sete atletas esteve no Hospital do Coração para análises cardiológicas. Estiveram presentes: Rogério Ceni, Júnior, Breno, Borges, Jadilson, Aloísio e Fabiano. Na segunda-feira, passaram pelo hospital Hernanes, André Dias, Jorge Wagner, Miranda, Souza, Dagoberto e Leandro. Normalmente, os atletas só fazem os testes em janeiro de 2008. No entanto, a diretoria optou por antecipar o planejamento para a próxima temporada e realizar os exames ainda nesta temporada. Na quarta-feira, começam os preparativos para a última partida no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada - a partida acontece no domingo, às 16 horas. Com o pentacampeonato garantido, o técnico Muricy Ramalho deve poupar a maioria dos titulares.