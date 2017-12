Atletas fazem festa e planejam futuro O meia Vampeta surgiu sorrindo no lobby do hotel Gran Meliá Mofarrej, ponto de encontro dos participantes do jogo beneficente Futebol x Fome, na noite desta terça-feira no Parque Antártica, em São Paulo, mas suas declarações não foram nada animadoras para a torcida corintiana. O jogador confirmou que está saindo do Corinthians: "Até 31 de dezembro sou jogador do Corinthians. Estou de férias. Mas acredito que não fico!" O problema são os salários atrasados. "Antes de acertar um novo contrato, tem de pagar a dívida antiga! Eles não pagam, mas ninguém corrige a dívida. Assim fica complicado", reclamou o jogador, referindo-se aos seis meses de salários atrasados - as luvas estão sendo pagas. O próprio jogador não acredita num acordo: "O amor pelo Corinthians fica, mas eu acho que vou embora." Vampeta tentava disfarçar o clima de despedida fazendo piadinhas: "Meu futuro é esta pelada (Futebol x Fome) e uma pelada em Nazaré das Farinhas. Depois é férias." E confirmou que não pretende acertar com nenhum clube de São Paulo. Disse apenas que pretende descansar e analisar algumas propostas. Bem diferente era a disposição do meia Elano, do Santos, que confirmou que continua no Santos em 2004. O jogador acredita que a base será mantida. "Tudo leva a crer que vamos continuar com um grupo forte. Menos o Renato que pode ir embora, mas isso vocês têm de perguntar a ele!", disse o meia santista, um dos participantes do jogo beneficente. Já seu colega de time, o goleiro Júlio Sérgio pode estar mudando de cidade. Há o interesse do Grêmio pelo seu futebol. "Conversei com eles hoje (23). Vamos ver se dá certo!", disse o jogador que substituiria o goleiro Danrlei, que foi desligado da equipe gaúcha. Mas com a provável saída de Fábio Costa da equipe, há a chance de ele ser titular na campanha santista da Libertadores/2004. Esta parece ser sua melhor opção: "Tem de pesar muitas coisas na hora de mudar de clube. Tudo muda. É uma cidade diferente. Tem sua família...", explicou o jogador. O goleiro Sérgio, do Palmeiras, também confirmou que continua no clube, mesmo como reserva de Marcos. O goleiro comemorou a renovação de contrato dos quatro companheiros: Leonardo, Élson, Daniel e Baiano, que acertou sua permanência nesta terça-feira. "É importante manter a base. A Série B nos transformou em uma família. Nos uniu bastante. Se a base for mantida, o time tem condições de fazer uma boa figura na Série A", afirmou. Do exterior, vieram Denílson, Kleber e Júlio Batista, que lamentou seu desligamento da Seleção Pré-Olímpica. "Mas eu entendo o lado do meu clube. Se eu fosse, iria perder quatro jogos da Liga e três da Copa do Rei. O Sevilla conta comigo e não posso desapontá-los", disse o jogador, que ainda guarda o sonho de ganhar uma medalha olímpica. "Vou torcer muito para o Brasil. Quem sabe sou chamado para o grupo que vai disputar a Olimpíada. Seria uma honra muito grande", afirmou o ex-meia do São Paulo. Kleber confirmou que tem contrato com o Corinthians até 2005, mas que quer continuar no futebol alemão. Defende o Hannover. "Sei que fui para uma equipe pequena do futebol alemão, mas estou aprendendo bastante como profissional e como pessoa. Acho que está sendo uma experiência muito importante para mim." O lateral contou que sofreu para se adaptar ao clima, à língua e às baixas temperaturas da Alemanha. "Você sai daqui com 28ºC e chega lá está uns 3ºC ou 0ºC. É duro jogar nessa temperatura", disse o jogador. O Campeonato Alemão interrompe nesse época de ano justamente por causa das baixas temperaturas. A grande ausência da entrevista coletiva desta terça-feira à tarde foi o atacante Ronaldo, do Real Madrid. O jogador participou na segunda-feira da despedida do chileno Ivan Zamorano, seu ex- companheiro de Inter de Milão. Chegou a São Paulo por volta do meio-dia e almoçou num restaurante da região dos Jardins. Preferiu seguir direto ao Parque Antártica, onde ocorria o jogo beneficente. Como seu coração é grande, nesta quarta-feira, no Rio, o Fenômeno deve participar de uma outra partida beneficente. Haja fôlego!