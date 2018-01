Atletas lamentam nova polêmica no Palmeiras A troca de acusações entre o técnico Jair Picerni e o ex-diretor de futebol Fernando Gonçalves continua gerando polêmica no Palmeiras. Nesta terça-feira, os jogadores reconheceram que manifestações como essa desestabilizam o time, que no sábado enfrenta o Marília, no interior paulista. No último domingo, Fernando Gonçalves disse que Picerni não tem condições de dirigir o Palmeiras por desconhecer táticas e não ser aberto ao diálogo. O treinador retrucou chamando-o de incompetente e questionando sua capacidade como diretor. "A cada semana aparece um assunto novo para tumultuar o ambiente. Os dois têm dinheiro e deveriam ir à Justiça para ver quem tem razão", sugeriu o volante Magrão. O goleiro Sérgio foi político: "O grupo não pode tomar partido de nenhuma das partes. Nem é bom comentar." Para Magrão, no entanto, Fernando Gonçalves deveria ter se manifestado apenas no fim do ano, quando o campeonato da Série B estiver encerrado. "Toda confusão que vem de fora não é legal. O Fernando, que é meu amigo e me ajudou bastante, deveria respeitar o grupo porque algumas situações acabam interferindo", afirmou o volante. Magrão, que fez questão de dizer que não é ?advogado de defesa? de Picerni, lembrou que o treinador tem esquema tático definido e é aberto ao diálogo. "O Palmeiras tem padrão de jogo, senão não estaria nas primeiras colocações da Série B. Mas cabe ao presidente Mustafá Contursi tomar partido dessa situação, já que contratou o Picerni e indicou o Fernando." Com a proximidade da segunda fase da Série B, Magrão acredita que a pressão sobre o elenco irá aumentar. "O Palmeiras errou demais ano passado e todos sabem que a torcida não vai admitir novos deslizes. Haverá muita cobrança. A pressão só vai diminuir se o time subir para a primeira divisão", previu. A partida em Marília é tratada como uma das mais difíceis da temporada. "Além do adversário ser muito bom, vamos enfrentar o fanatismo da torcida local", alertou Picerni. "Duvido que até sexta-feira todos os ingressos não estejam vendidos", apostou Magrão.