Atletas pouco utilizados no Palmeiras devem deixar o clube

SÃO PAULO - Depois de Vinícius, o Palmeiras está próximo de acertar o empréstimo de mais um jogador sem prestígio com a torcida. Trata-se de Felipe Menezes, que já arruma as malas para o Atlético-PR, provável destino do meia. As negociações estão avançadas para ele ficar no clube paranaense até o fim do ano. O volante Eguren também seria envolvido na transação, mas o uruguaio não tem interesse em deixar o Alviverde.

Felipe Menezes fez 23 jogos pelo Palmeiras e marcou um gol. Ele tem contrato com o clube até junho de 2016. O meia ganhou destaque no início do ano quando fez um gol do meio de campo em jogo-treino contra o União Barbarense. Mas, em jogos oficiais, não conseguiu emplacar uma sequência de boas atuações.

O clube ainda estuda o empréstimo de outros jogadores que não devem ser aproveitados, como Mazinho, Renato e Victor Luis – ele chegou a negociar com a Portuguesa no começo do ano, mas a conversa não foi adiante.