Atletas revelam abatimento com situação do Fluminense

O elenco do Fluminense não esconde o abatimento com a situação do clube no Campeonato Brasileiro. O goleiro Rafael, que sofreu cinco gols no último domingo, na derrota por 5 a 1 para o Grêmio, revelou que o momento está interferindo até em seu sono. "Estou sem dormir direito. Foi um pesadelo para mim esta partida", lamentou.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O experiente atacante Roni também reconheceu que a situação está difícil, mas o jogador ainda demonstra confiança na reabilitação. "O torcedor está sofrendo, mas a gente também sente muito. Não fizemos nada do que combinamos nesta partida, mas temos que nos recompor. Ainda é possível, temos que acreditar. Precisamos dar uma chacoalhada. Não adianta falar que acredita só da boca para fora", disse.

O Fluminense está há oito rodadas sem vencer no Brasileirão e ocupa a lanterna da competição, com apenas 18 pontos. Para ainda manter viva as esperanças de se livrar do rebaixamento, o clube carioca precisa desesperadamente de um uma vitória sobre o Avaí, no próximo domingo. Antes, o Fluminense enfrenta o Alianza Atlético, pela Copa Sul-Americana, quarta-feira, no Peru.