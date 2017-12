Atletas se preparam para as festas O mundo do futebol pára no período das festas de fim de ano. Normalmente, jogadores, técnicos e dirigentes aproveitam seus poucos dias de folga para viajar com a família. Mas não é sempre que a idéia de paz é levada ao pé da letra. Que o diga o volante Fábio Simplício, do São Paulo: no reveillon do ano passado, quase colocou por terra seu relacionamento de seis anos com Elaine. Leia mais no Jornal da Tarde