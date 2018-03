Atletiba vai ter ingressos mais baratos O Procon do Paraná conseguiu liminar em ação civil pública movida contra o Atlético-PR restabelecendo os valores antigos dos ingressos já para a partida de domingo contra o Coritiba, que passa a ser de R$ 15,00. Para o Campeonato Brasileiro, a diretoria atleticana havia reajustado o preço em 100%, passando para R$ 30,00. A decisão do juiz José Roberto Pinto Júnior, da 8ª Vara Cível de Curitiba, estabelece multa diária de R$ 10 mil no caso de não cumprimento. A diretoria retirou os ingressos que estavam à venda e deve recorrer da decisão.