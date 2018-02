Atleticanos nem tão aliviados por Robinho Assim como no restante do País, a sensação foi de alívio entre os jogadores do Atlético-PR em razão da libertação da mãe do jogador Robinho, do Santos. Mas não faltaram brincadeiras. "Eu só peço que ele fique um pouquinho mais com a mãe, que fique matando as saudades", pediu o atacante Washington, sabendo da importância do jogador para o Santos na partida contra o Vasco. O zagueiro Marcão também desejou felicidades ao jogador. "Que ele siga em sua carreira, mas não conquiste o título este ano", disse. Para o ala Ivan, o fim da angústia do jogador deve fazer com que o time do Santos fique mais ligado na partida. "Mas não quer dizer que eles vão ganhar o jogo", ressaltou. Segundo ele, o jogador poderá sentir a falta de ritmo. O mesmo pensamento do zagueiro Rogério Correa. "É um grande reforço, que desequilibra, mas nós não temos que nos preocupar com aquele jogo, e sim com o nosso." O técnico Levir Culpi foi incisivo ao analisar o caso. "Não estou feliz não, pois não pode terminar assim", afirmou. "Tem que acabar é com o seqüestro." Para ele, a violência está chegando cada vez mais próximo das casas de todo mundo. "O Brasil está perdendo o controle com relação à segurança", criticou. "Tem que tomar uma atitude o mais rápido possível". Ele disse participar do alívio que o jogador está sentindo, mesmo porque o considera um dos melhores do País. Mas evitou comentar a possibilidade de ele ser escalado. "O Santos é que tem que pensar nisso", encerrou.