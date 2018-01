Atlético abre Campeonato Paranaense Atlético e Prudentópolis abrem nesta quarta-feira, às 20 horas, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba, mais uma edição do Campeonato Paranaense. A rodada terá mais cinco jogos e será completada com duas partidas na quinta-feira. O torneio reúne 16 equipes divididas em dois grupos regionais Norte e Sul. Mais uma vez os favoritos são Atlético e Coritiba, campeão do ano passado e que conta com um ataque experiente, com Luis Mário e Aristizábal, além do técnico Antônio Lopes, contratado para o lugar de Paulo Bonamigo. O Atlético reforçou seu elenco com 13 novos atletas, manteve o técnico Mário Sérgio e entre seus destaques estão o meia Ramalho (ex-São Caetano) e o zagueiro Marinho (ex-Ponte Preta), além do atacante Dagoberto, que disputa o Pré-Olímpico. O Paraná quer evitar o vexame do ano passado, quando quase foi rebaixado. Mesmo sem impedir o desmanche da equipe que disputou o Campeonato Brasileiro, o clube aposta na continuidade do técnico Saulo de Freitas e do goleiro Flávio e em atletas revelados nas categorias de base. No interior, o principal destaque é o Londrina, que tentará quebrar a hegemonia da capital. Seu maior reforço, no entanto, está fora de campo, o clube contratou Raul Plasmann como diretor-executivo.