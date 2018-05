Atlético Acreano faz 'gol relâmpago', aplica 5 a 0 e se mantém no topo na Série C

Como aconteceu já na semana passada, quando assumiu a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o destaque neste domingo foi o Atlético Acreano. Atuando na Arena da Floresta, o time acreano não deu chances ao Juazeirense, goleando por 5 a 0. Com 12 pontos, é líder isolado do grupo que reúne os clubes das regiões Norte e Nordeste.

O personagem nesta goleada em Rio Branco, capital do Acre, foi Neto, que fez três gols, sendo dois deles aos 42 e aos 44 minutos do segundo tempo. Além disso, o time baiano foi castigado com um gol rápido, marcado por Kássio logo aos 38 segundos de jogo. Rafael Barros completou o placar.

No outro jogo do grupo, o Botafogo-PB perdeu em casa, de virada, para o Remo, por 3 a 1. Ambos têm sete pontos, mas o time paraibano ainda está em quarto lugar pelo saldo de gols: 2 a 1. Completam o G4 (zona de classificação), o ABC, com oito, Confiança, com 10, além do Atlético-AC, com 12.

No Grupo B, que reúne clubes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, só houve um jogo. O Operário-PR empatou por 1 a 1 com a Tombense-MG, deixando equilibrada a disputa pela liderança. Bragantino e Operário-PR têm dez pontos e campanhas idênticas, enquanto o Cuiabá também soma dez pontos e aparece em terceiro lugar pelo saldo de gols.

O Botafogo-SP completa o G4, com nove pontos, seguido pelo Tombense, com sete. Na zona do rebaixamento aparecem Joinville e Luverdense, com três pontos. No final da tarde, a direção do Tupi-MG, com quatro pontos em oitavo, anunciou a demissão do técnico Ricardo Leão.

A sexta rodada vai ser completada nesta segunda-feira com dois jogos. Pelo Grupo A, o Globo-RN, com quatro pontos, em oitavo, recebe o Santa Cruz, com seis, em sexto lugar. No Grupo B, o Luverdense tenta deixar a zona de degola em casa, onde recebe o Volta Redonda, com seis pontos, em sexto lugar.