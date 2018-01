Atlético arranca empate em Criciúma O Atlético de Ibirama sustentou a vantagem na disputa da final do Campeonato Catarinense da Série A-1 ao empatar por 1 a 1 com o Criciúma, neste domingo, na casa do adversário. Agora, um novo empate é o suficiente para o Atlético conquistar o inédito título. Ao Criciúma somente a vitória interessa. O primeiro tempo foi de uma partida dinâmica. Disposto a tirar a vantagem atleticana, o Criciúma sustentou uma postura altamente ofensiva, porém parou na marcação estratégica e na bem articulada defesa adversária. A insistência também foi constante na etapa final, mas o sucesso de suas investidas só veio aos 30 minutos, quando o meia-atacante Athos recebeu a assistência do lateral Saulo, pela direita, e tocou na saída do goleiro Márcio. O gol incendiou o time e também a torcida. Mas numa jogada isolada, aos 43 minutos, o atacante Jairo, que entrara no segundo tempo, calou o Estádio Heriberto Hülse finalizando sem defesa para o goleiro Roberto.