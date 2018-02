Atlético bate América e chega ao segundo lugar no Mineiro O Atlético confirmou a recuperação no Campeonato Mineiro, ao vencer o clássico contra o América, por 2 a 0, neste domingo, e subir mais uma posição na tabela. Agora, o time alvinegro é segundo colocado, com 14 pontos, dois atrás do líder Cruzeiro, que goleou o Tupi, no sábado, por 6 a 2. O América permanece na lanterna, com apenas 4 pontos e tem só três jogos para tentar escapar do rebaixamento. O primeiro tempo foi equilibrado. O Atlético não repetiu as boas atuações de partidas anteriores e o América, que estreou o técnico Procópio Cardoso, atuou com raça, mas era inferior tecnicamente. No fim da primeira etapa, o time americano perdeu Evandro, expulso após falta dura em Danilinho. Com um jogador a mais e duas alterações (Germano e Tchô nos lugares de Bilu e Edér Luís), o Atlético foi melhor no segundo tempo e só não goleou por causa da grande atuação do goleiro Juninho, do América. Tchô abriu o placar aos 13 minutos, de cabeça, e Danilinho fez o segundo gol aos 47. Outros jogos deste domingo: Democrata-SL 1 X 0 Guarani, Villa Nova 4 X 1 Caldense, Ipatinga 1 X 2 Rio Branco.