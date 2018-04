Atlético bate Fla de virada por 2 a 1 Com dois gols de Washington em dois minutos e uma falha do goleiro Julio Cesar, o Atlético Paranaense venceu o Flamengo de virada por 2 a 1, neste domingo, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba (PR). Com esse resultado, o rubro-negro paranaense chegou aos 61 pontos e o Flamengo permaneceu com 36, além de completar 30 anos sem vencer o Atlético fora de casa. Júnior Baiano abriu o placar para o Flamengo aos 25 minutos da etapa final, mas Washington virou com gols aos 43 e 45 minutos. Apesar da vitória, o Atlético não mostrou um bom futebol e caiu na marcação flamenguista. O primeiro tempo não teve lances de emoção, com exagero de passes e faltas. O início do segundo tempo não foi muito diferente, com o Flamengo tentando explorar os contra-ataques, mas sem competência para finalizar as jogadas. A partida melhorou aos 23, quando Julio Moraes recebeu um lançamento e mandou a bola na trave. O lance animou os flamenguistas e aos 25, em uma cobrança de escanteio, Júnior Baiano subiu mais que a zaga paranaense e abriu o placar. O jogo caminhava para o final quando brilhou a estrela de Washington, ele recebeu um passe pelo meio, fez o giro sobre o zagueiro e mandou a bola no canto esquerdo de Julio Cesar. Se o empate já era comemorado, o goleiro do Flamengo e da Seleção tratou de ampliar a alegria dos atleticanos. Julio Cesar foi pegar a bola no chão e a deixou escorregar no pé de Washington e, para evitar que ao atacante marcasse, o derrubou. Washington cobrou o pênalti com perfeição e decretou a virada rubro-negra paranaense. "Foi uma tarde inspirada e eu agradeço a Deus por termos conseguido essa vitória. Nosso time poderia ter jogado melhor, mas o que valeu foi esse resultado difícil", afirmou.