Atlético busca 4ª vitória fora de Minas Tentando manter a boa campanha fora de casa - até esta sétima rodada foram três vitórias em três jogos - o Atlético-MG enfrenta a Ponte Preta, neste domingo às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. Para o time mineiro, a vitória servirá de reabilitação para a derrota do time, em casa, na última rodada, para o Coritiba, por 2 a 1. Para a partida, o treinador Celso Roth tem apenas uma dúvida no ataque. O jovem meia Paulinho sente dores no ombro direito. Caso o jogador não se recupere, Roth tem como opções o atacante Fábio Júnior, que pode jogar ao lado de Guilherme, ou o meia Alexandre que pode ser adiantado. Caso prefira a segunda alternativa, Juninho retorna ao time titular. Porém, o treinador já declarou que a dupla de ataque formada por Fábio Júnior e Guilherme tem "remotas chances" de atuar junta. Uma mudança certa na equipe acontecerá na defesa. O lateral-esquerdo Marquinhos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, dará lugar a Michel. No meio-campo, o volante Ferrugem, que não enfrentou o Náutico, pela Copa do Brasil, por causa de suspensão, retorna ao time.