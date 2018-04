Atlético busca a sua primeira vitória no Mineiro O Atlético recebe neste domingo o Tupi, às 17 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, e busca a sua primeira vitória no Campeonato Mineiro. O time estreou no Estadual empatando por 1 a 1 no clássico contra o América. Já a equipe de Juiz de Fora vem de uma vitória em casa sobre o Ipatinga (1 a 0).