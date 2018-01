Atlético busca reabilitação no Paraná O Atlético, que lidera o Campeonato Paranaense com 33 pontos, busca a reabilitação jogando nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba, contra o Londrina. O time perdeu domingo para o Coritiba, por 3 a 2, e deixou a torcida frustrada. O Londrina está na quarta colocação, com 23 pontos, e, caso vença, abre cinco pontos do Coritiba, seu principal concorrente a uma das quatro vagas. No entanto, os jogadores descartam a possibilidade de diminuir a pressão sobre o Londrina, para prejudicar o principal rival no Estado. "Não temos nada a ver com o Coritiba", afirmou o zagueiro Igor. "Vamos jogar pela vitória." O zagueiro Gustavo retorna ao time, depois de três meses recuperando-se de cirurgia. O Coritiba folga na rodada do Paranaense, pois tem jogo pela Copa do Brasil, contra o Nacional, em Manaus. O Malutrom, segundo colocado, com 26 pontos, tem uma oportunidade de praticamente garantir sua classificação, jogando contra o Prudentópolis (18 pontos), que ainda tem esperanças de conseguir uma das vagas. O Paraná Clube, terceiro lugar, com 24 pontos, joga contra o lanterna Francisco Beltrão, no sudoeste do Estado. Na outra partida, o Iraty (15 pontos) joga contra o Rio Branco (12 pontos).