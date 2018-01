Atlético confia na palavra de Geninho O presidente do Atlético-MG, Ricardo Annes Guimarães, disse hoje que o clube mineiro "desconhece" qualquer proposta do Corinthians para levar o técnico Geninho para o Parque São Jorge, já que Carlos Alberto Parreira assumiu o comando da Seleção Brasileira. Segundo Guimarães, o treinador atleticano tem contrato com o Galo até o final de 2003. Ele confirmou que o acordo não prevê multa recisória, mas afirmou que o Atlético confia na "palavra" de Geninho. "Não posso nem acreditar nessa possibilidade. O Geninho deu a palavra dele e eu tenho de acreditar que tem gente de palavra no futebol", disse o dirigente. O técnico do Atlético estava hoje em Suzano (SP), onde iria assistir uma partida da equipe júnior pela Copa São Paulo. Geninho é esperado amanhã no CT de Vespasiano. Ricardo Guimarães salientou que toda programação e planejamento para a disputa das competições deste ano foram feitas com base no trabalho do atual treinador. "Foram contratados jogadores, dispensados outros. O Geninho sempre criticou a falta de postura e compromisso de outros treinadores. O que ele criticou, ele não vai fazer. Pelo menos espero não quebrar a cara", afirmou o dirigente. "O Atlético tem um contrato com o Geninho e quer mantê-lo até o fim. Se houver uma rescisão, será feita unilateralmente", concluiu.