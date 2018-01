Atlético contrata zagueiro uruguaio A diretoria do Atlético-MG apresentou nesta quinta-feira o novo reforço da equipe para a temporada: o zagueiro uruguaio Carlos Gutierrez, de 25 anos, que atuava no River Plate do Uruguai, time que está em terceiro lugar no campeonato do país. O jogador, transferido por empréstimo de um ano, em bases financeiras não reveladas, recompõe o grupo após o desligamento do também defensor Álvaro, que retornou ao Las Palmas, da Espanha, depois do início da temporada. De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-MG, Alexandre Kalil, Gutierrez, apesar de ter no currículo diversas convocações para a seleção uruguaia, não tem a vaga de titular garantida, já que Marcelo Djian e o volante Edgar, improvisado na posição, estão agradando ao técnico Levir Culpi. "Ele chega para brigar pela posição", disse.