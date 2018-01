Atletico de Madri empata com o Bilbao O Atletico de Madri empatou por 1 a 1 com o Athletic de Bilbao no último jogo deste sábado válido pelo Campeonato Espanhol. Kezman abriu o placar para o Atletico no primeiro tempo, mas Orbaiz empatou aos 51 minutos do segundo. Com o resultado, o Atletico ficou em 11º, com 19 pontos. O Bilbao passou a lanterna para o Betis e agora é o penúltimo, com 11.