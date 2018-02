Atlético de Madri ganha fora de casa O Atlético de Madri conquistou sua segunda vitória em seis jogos do Campeonato Espanhol ao bater o Malaga por 2 a 0, neste domingo, fora de casa. Os gols foram de Fernando Torres e Kezman. Com o resultado, o Atlético subiu para o 11º lugar, com sete pontos. O Malaga vem logo atrás, em 12º, também com sete.