Atlético de Madri goleia no Espanhol e sonha com vaga na Liga

O Atlético de Madrid conseguiu, neste sábado, pela 35.ª rodada do Campeonato Espanhol, um importante resultado na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Em casa, no estádio Vicente Calderón, o time da capital derrotou o Recreativo Huelva, por 3 a 0, e subiu para 58 pontos, na quarta colocação. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos Com dois gols de Nacho Camacho e um do atacante argentino Sérgio "Kun" Aguero, o Atlético não teve dificuldades para derrotar uma equipe desesperada para não ser rebaixada. Com os três pontos, o time de Madri abriu cinco para o Racing Santander, que neste domingo recebe o Múrcia. A derrota para o Atlético foi desastrosa para o Recreativo, que tem 40 pontos e a companhia na 17.ª colocação do Osasuna. A sorte do clube de Huelva é que o rival encara, neste domingo, o Real Madrid, que pode ser campeão já nesta rodada. Em Zaragoza, o time da casa sofreu para vencer o La Coruña por 1 a 0. O gol da vitória, marcado pelo argentino Roberto Ayala, só saiu aos 49 minutos do segundo tempo. Com 41 pontos, o Zaragoza está na 16.ª posição. Atualizado às 20h11 para acréscimo de informações