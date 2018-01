Atlético de Madri perde em dia de festa Na comemoração do centenário do Atlético de Madri, quem fez a festa foi o Osasuna. O visitante venceu o jogo, que abriu a rodada deste final de semana do Campeonato Espanhol, por 1 a 0 e deu um gosto meio amargo ao grande acontecimento que a diretoria atleticana realizou. Muita gente famosa na Espanha foi convidada para a festividade, e o que se esperava era que a comemoração fosse coroada com uma vitória em campo. O gol do Osasuna foi marcado por Ivan Rosado. No outro jogo adiantado deste sábado, o Betis perdeu para o Atlético de Bilbao por 3 a 1. CAMPEONATO ESPANHOL classificação calendário resultados