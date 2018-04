Atlético de Madri se recupera de derrota e goleia Valladolid

O técnico Quique Sanchez Flores criticou a atitude de seu time após a derrota por 3 a 0 para o Recreativo Huelva, da segunda divisão, na quarta-feira, e os jogadores responderam com um futebol muito melhor diante do Valladolid.

Jurado abriu o placar aos 16 minutos de jogo e Diego Forlán aumentou a vantagem aos 32 minutos da partida. Reyes marcou sua impressionante performance com um maravilhoso voleio de fora da área após o intervalo, marcando o terceiro, e Aguero retornou de um mês parado por lesão para fazer o quarto no final, deixando o Atlético na 11a posição, com 20 pontos.

(Escrito por Mark Elkington)