Atlético de Madrid admite negociar Falcao García

CINGAPURA - O Atlético de Madrid não vai impedir a saída do atacante Radamel Falcao García do clube na próxima janela de transferências caso este seja o seu desejo, disse, nesta segunda-feira, o gerente-geral do clube. Miguel Angel Gil Marin. O dirigente afirmou que cabe ao colombiano decidir se permanece no campeão da Copa do Rei, mas garantiu que o time vai aceitar a sua escolha.

"Antes do início da temporada, nós conversamos e prometemos que se ele mantivesse o mesmo desempenho e nos ajudasse a chegar à Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada, o Atlético iria ajudá-lo", disse Marin. "A decisão que ele tomar, o Atlético vai estar com ele".

O atacante, de 27 anos, já teve seu nome ligado a diversos clubes, incluindo Manchester City, Manchester United, Chelsea, Mônaco e Real Madrid. Antes da final da Copa do Rei, Falcao rejeitou rumores de que ele cogitava ir para outra equipe, garantindo que estava focado apenas em ser campeão pelo Atlético de Madrid.

Marin disse que o clube vai descobrir uma maneira de encontrar um artilheiro se Falcao sair. "Atletico sabe como trocar um bom atacante - Fernando Torres, (Diego) Forlán, (Sergio) Agüero, agora Falcao", disse. "Eu não sei exatamente qual será o próximo, mas você pode ter certeza que o Atlético vai ter uma equipe forte na próxima temporada".

Falcao teve papel fundamental para o Atlético nesta temporada, marcando 34 gols em todas as competições, garantindo uma vaga na próxima Liga dos Campeões, além da conquista do título da Copa do Rei. O clube comprou o colombiano do Porto em 2011, em um transferência recorde para a equipe, que desembolsou 40 milhões de euros.