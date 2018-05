Atlético de Madrid ameaça processar Barcelona por coação a Griezmann

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

"Estamos fartos da atitude do Barcelona. Que um presidente, um jogador e um diretor do clube falem sobre o futuro de um jogador que tem contrato em vigor e a poucos dias de jogar a final de uma competição europeia me parece uma absoluta falta de respeito com o Atlético de Madrid e com todos os seus torcedores", escreveu.

De acordo com a nota do Atlético de Madrid, o Barcelona tem procurado o agente do jogador e estaria disposto a pagar a multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 422 milhões). O time madrilenho, no entanto, disse que o atleta não está à venda.

"Em nenhum momento negociamos o Griezmann e não temos nenhuma intenção de fazer isso. Pessoalmente manifestei há uns meses ao presidente do Barcelona que os direitos do jogador não estão à venda e nem vamos vendê-lo", prosseguiu.

O Atlético de Madrid está na decisão da Liga Europa. A final do torneio está marcada para o dia 16, contra o Olympique de Marselha, em Lyon, na França. A equipe ainda tem dois jogos do Campeonato Espanhol para disputar - no sábado, visita o Getafe, e no dia 19 recebe o Eibar.

"Também disse (ao presidente do Barcelona) que caso supostamente o jogador exerça seu direito de rescisão como consequência da pressão exercida durante toda esta temporada, o Atlético de Madrid exigirá do Barcelona nas instâncias correspondentes as indenizações que correspondam por sua conduta inadequada."