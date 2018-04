Atlético de Madrid avança às quartas na Copa do Rei

O próximo adversário do Atlético, do técnico Diego Simeone, sairá do confronto entre o Bétis e o Las Palmas, da segunda divisão, ainda nesta quinta. Sem Barcelona ou Real Madrid pelo caminho, o time do treinador argentino espera voltar a disputar a final da Copa do Rei, o que não acontece desde a temporada 2009/2010, quando perdeu para o Sevilla.

Nesta quinta, o time atleticano teve pouca dificuldade para avançar na competição. Quase não foi ameaçado no primeiro tempo, principalmente depois que o zagueiro Rafael Lopez foi expulso de campo, ainda aos 33 minutos de jogo.

Com um a mais em campo, o Atlético apenas administrou a vantagem conquistada no jogo de ida. E nem chegou a arriscar no ataque, apesar da presença de Falcao Garcia, que voltou ao time após cumprir suspensão na primeira partida contra o Getafe.

Ainda nesta quinta, o Barcelona enfrenta o Cordoba, no Camp Nou, pelo jogo da volta das oitavas. O time catalão venceu a partida de ida por 2 a 0.