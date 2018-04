Atlético de Madrid avança e encara Real na Copa do Rei

O Atlético de Madrid confirmou o clássico com o Real Madrid nas oitavas de final da Copa do Rei ao passar de fase nesta quinta-feira. Jogando em casa, o time da capital empatou com o L''Hospitalet, da terceira divisão, pelo placar de 2 a 2, mas avançou porque vencera o jogo de ida por 3 a 0.

Mario Mandzukic e Ruben foram os grandes protagonistas da partida. Cada um marcou dois gols para o seu time. Por estar em boa vantagem, o Atlético entrou em campo com mudanças na equipe. Da partida de ida, somente Koke e Mandzukic foram mantidos entre os titulares. O zagueiro Miranda foi poupado.

Apesar da classificação garantida, o Atlético amplia o jejum de vitórias. Agora são três partidas sem triunfos. Antes do empate na Copa do Rei, o Atlético igualara com a Juventus na Liga dos Campeões e fora derrotado pelo Villarreal, em casa, em rodada do Campeonato Espanhol.

Agora nas oitavas de final o Atlético vai reencontrar o rival Real na Copa do Rei. As partidas serão disputadas nas semanas dos dias 7 e 14 de janeiro. A ida será no Estádio Vicente Calderón. A volta está marcada para o Santiago Bernabéu.