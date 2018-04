Atlético de Madrid avança e fará agora clássico com Real

BILBAO - O Atlético de Madrid ganhou novamente do Athletic Bilbao, dessa vez fora de casa, e garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Rei. A classificação foi confirmada com a vitória desta quarta-feira por 2 a 1. Agora, fará o clássico com o rival Real Madrid, que tinha avançado no dia anterior - o confronto começa já na semana que vem.

Assim como aconteceu com o Real, que ganhou duas vezes do Espanyol no confronto das quartas de final da Copa do Rei, o Atlético de Madrid somou duas vitórias diante do Athletic Bilbao. No jogo de ida, realizado semana passada, na capital espanhola, fez 1 a 0. E nesta quarta-feira, venceu por 2 a 1, confirmando a classificação.

Dessa vez, o Athletic Bilbao, atual quarto colocado no Campeonato Espanhol, saiu na frente com o gol de Adúriz aos 42 minutos do primeiro tempo. Mas o Atlético de Madrid conseguiu a virada na segunda etapa. Raúl García empatou o jogo aos 10 e o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa definiu o placar já aos 41.

A outra semifinal da Copa do Rei ainda não está definida. Barcelona e Levante se enfrentam nesta quarta-feira mesmo para ver quem fica com a vaga, enquanto Racing Santander e Real Sociedad jogam apenas na quinta.