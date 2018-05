Atlético de Madrid bate Elche e abre vantagem na ponta do Espanhol

MADRI - O Atlético de Madrid esteve longe de suas melhores atuações, mas venceu nesta sexta-feira e abriu vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. A equipe suou bastante, mas contou com o apoio da torcida e os gols de Miranda e Diego Costa para bater o Elche por 2 a 0, na abertura da 34.ª rodada. David Villa ainda perdeu um pênalti no início do segundo tempo.

O resultado levou o líder aos 85 pontos, agora seis à frente do Real Madrid, segundo colocado, que ainda atua na rodada. O Barcelona é o terceiro, com 78, também com um jogo a menos. Por outro lado, o Elche é o 15.º, com 35 pontos, ainda ameaçado pelo rebaixamento. Na terça-feira, o Atlético inicia a semifinal da Liga dos Campeões diante do Chelsea, em casa.

Como aconteceu na última rodada, quando venceu o Villarreal por 1 a 0, o Atlético encontrou um adversário fechado, não jogou bem, mas mostrou confiança e atitude para triunfar. A cinco rodadas para o final, o time madrilenho se fortalece na briga pelo título contra os dois gigantes espanhóis.

Nesta sexta, a equipe teve um primeiro tempo muito abaixo da média, com dificuldade para criar jogadas e demonstrando certo cansaço. A marcação adversária também complicava a vida do Atlético e por isso Diego Simeone decidiu mexer no intervalo, lançando a campo um dos principais jogadores da equipe: Raúl Garcia, que foi poupado na etapa inicial.

A alteração deu certo e mostrou-se eficaz logo aos quatro minutos do segundo tempo. Raúl Garcia entrava na área para receber cruzamento da esquerda, mas disputou no corpo com Sapunaru e caiu. O árbitro deu o polêmico pênalti, mas David Villa bateu mal, no canto esquerdo do goleiro, que defendeu.

O Atlético manteve a pressão e foi recompensado aos 25 minutos com o primeiro gol. Sosa cobrou escanteio pela direita, Miranda subiu na segunda trave e cabeceou firme, cruzado, sem chance para o goleiro Herrera.

O gol fez o Elche se abrir um pouco e o Atlético se tranquilizou. Os donos da casa passaram a tocar melhor a bola e a incomodar mais. Aos 45 minutos, em rápido contra-ataque, Diego Costa disparou e, quando finalizaria para o gol, foi empurrado por Sapunaru. Desta vez, o próprio atacante partiu para a cobrança, deslocou o goleiro e selou o placar.