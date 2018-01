Atlético de Madrid bate Getafe e alcança Barcelona na ponta do Espanhol

O time da capital espanhola chegou aos mesmos 12 pontos do Barcelona, que caiu para o segundo lugar, mas tem um jogo a menos. O Getafe, por sua vez, estacionou nos três pontos, na 15ª colocação.

Griezmann abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, ao receber lançamento na pequena área e chutar na saída do goleiro. No segundo tempo, já nos acréscimos, o atacante recebeu de Jackson Martínez e definiu o marcador.

Pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid encara o Villarreal fora de casa, no próximo sábado. O Getafe recebe o Levante, no domingo, na briga contra a zona do rebaixamento.

VALENCIA PERDE A 1ª - Também nesta terça-feira, o Espanyol quebrou a invencibilidade do Valencia ao vencer por 1 a 0, em casa. Com o triunfo, o time catalão foi a nove pontos e entrou na zona de classificação para a Liga Europa, em sexto lugar. Já o time valenciano caiu para o oitavo lugar, com cinco pontos.

O único gol da partida realizada em Barcelona foi marcado por Víctor Álvarez, aos 18 minutos do primeiro tempo, quando completou um cruzamento da direita com uma cabeçada.

Na sequencia da competição nacional, o Valencia recebe o Granada na sexta-feira. No domingo, o Espanyol visita o Deportivo La Coruña.