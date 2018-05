Atlético de Madrid bate Getafe e mantém perseguição ao Barça

A perseguição do Atlético de Madrid ao líder Barcelona segue viva no Campeonato Espanhol. Neste domingo, em partida válida pela 24.ª rodada, o time da capital bateu o Getafe por 1 a 0, com um gol de Fernando Torres marcado com dois minutos de bola rolando.

Com o resultado, o Atlético foi a 54 pontos e empatou com o Barcelona na ponta. No entanto, o time catalão ainda não atuou pela 24.ª rodada (enfrenta o Celta, em casa)e tem um jogo a menos, podendo até abrir seis pontos posteriormente. O Getafe, por sua vez, está longe de brigar por algo no Espanhol, pois é o 13.º colocado com 26 pontos.

O único gol da partida aconteceu aos dois minutos, quando Fernando Torres recebeu cruzamento da esquerda e, da linha da pequena área, mandou para as redes. O atacante marcou seu quarto gol no Espanhol e o segundo em dois jogos - feito que não repetia desde 2013, quando ainda atuava pelo Chelsea.

Na sequência do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebe o Villarreal no estádio Vicente Calderón, no próximo domingo. Já o Getafe joga dois dias antes, quando visita o Levante.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste domingo, a Real Sociedad saltou para 30 pontos, em décimo lugar, ao vencer por 3 a 0 o Granada, que é o vice-lanterna do Espanhol com apenas 20 pontos em 24 jogos.

Jogando em casa, o Sevilla bateu o Las Palmas por 2 a 0 e se manteve na zona de classificação à Liga Europa. Já o adversário segue em situação de desespero, pois é o 18.º colocado, com 21 pontos.

Outro time que se deu bem foi o Eibar, que superou o lanterna Levante por 2 a 0 e entrou na zona de classificação à Liga Europa, na sexta posição com 36 pontos, deixando para trás o Athletic Bilbao.