Atlético de Madrid bate Rayo, pressiona Barça e sonha com título

Segue viva a perseguição do Atlético de Madrid pela liderança do Campeonato Espanhol. Neste sábado, o time da capital venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 com um time misto, em casa, no estádio Vicente Calderón, assumiu a liderança provisória e jogou a pressão para cima do Barcelona nesta 36.ª e antepenúltima rodada.

Com a vitória, o Atlético de Madrid chegou a 85 pontos, um a mais que o Real Madrid e três à frente do Barcelona, que encara o Bétis ainda neste sábado e pode retomar a primeira posição em caso de vitória. O Rayo Vallecano, por sua vez, estacionou nos 35 pontos, na 16.ª posição.

Suspenso, o técnico argentino Diego Simeone mandou a campo um time recheado de reservas, pois está de olho no confronto diante do Bayern de Munique, nesta terça-feira, na Alemanha, na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, após vencer o jogo de ida por 1 a 0.

Após um primeiro tempo de superioridade, mas sem gols, o Atlético de Madrid teve de apostar na entrada dos titulares no segundo tempo para garantir o triunfo. No intervalo, Koke entrou no lugar de Gabi. Já aos 9 minutos, Fernando Torres e Griezmann foram a campo para as saídas de Óliver Torres e Vietto.

As mudanças surtiram efeito praticamente imediato. Após 34 segundos em campo, o francês Griezmann recebeu lançamento de Koke, dominou e chutou forte de perna esquerda para garantir o 1 a 0 e a liderança provisória para o Atlético de Madrid.

Pelas duas rodadas finais do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid tem pela frente Levante e Celta. Entre os rivais na briga pelo título, o Barcelona enfrenta Espanyol e Granada, enquanto que o Real Madrid pega Valencia e La Coruña.