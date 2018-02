Atlético de Madrid confirma a contratação de Fabiano Eller O Atlético de Madrid finalmente confirmou a contratação do zagueiro brasileiro Fabiano Eller, de 29 anos, um dos destaques do Internacional na conquista do Mundial de Clubes da Fifa. A expectativa é de que o jogador já se integre ao elenco nesta quinta-feira. As negociações de Eller com o clube espanhol começaram nos primeiros dias deste ano. No entanto, o anuncio só pôde ser feito nesta quarta por causa de um acordo (de cerca de um milhão de euros) com o time turco do Trabzonspor, dono dos direitos de Eller - o zagueiro assinou contrato até junho de 2009. O Internacional tentava renovar o empréstimo de Eller para a disputa da Libertadores, principal objetivo na temporada. Porém, o jogador tinha o desejo de atuar num clube de destaque do futebol europeu. Eller foi um pedido especial do técnico do Atlético, Javier Aguirre. Rentería em Portugal Segundo o diário O Jogo, o Porto está negociando a contratação do atacante Rentería, de 21 anos, um dos ídolos da torcida do Internacional. O colombiano, que chegou a ser cogitado como possível reforço do Palmeiras, deve se reunir com representantes do clube português nos próximos dias.