Atlético de Madrid contrata o atacante argentino Salvio O atacante Eduardo Salvio, considerado uma das principais promessas do futebol argentino, foi vendido nesta terça-feira pelo Lanús ao Atlético de Madrid por US$ 11,5 milhões. "Queríamos que Salvio permanecesse, mas a cifra que ofereceu o Atlético era muito importante", disse Nicolás Russo, presidente do Lanús, confirmando a venda do jogador de 19 anos.